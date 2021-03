IL POSTICIPO

MILANO Da una parte l'Inter, prima in classifica e con numeri da scudetto. Ben 62 i gol realizzati e con la Lu-La in rampa di lancio a quota 31, la metà esatta (18 Lukaku e 13 Lautaro Martinez). Dall'altra l'Atalanta, che di gol ne ha fatti 60, ma con molti più giocatori in rosa. E sogna una vittoria per riagganciare la Juventus al terzo posto a -7 proprio dai nerazzurri. Due attacchi atomici, ma due squadre dalle mentalità diverse. Perché se l'Inter si appoggia molto sul suo tandem offensivo (senza dimenticare Sanchez, l'eroe del Tardini, il 4 marzo, con una doppietta), la Dea è una squadra collaudata, un gruppo che si conosce a memoria. E che non snatura mai il suo modo di giocare. Nemmeno, e si è visto nella scorsa stagione, se l'avversario è il Manchester City. «Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo», ha detto Antonio Conte. Consapevole di poter tornare a +6 dal Milan (vittorioso, seppur in emergenza, al Bentegodi contro il Verona). Un distacco importante: «Se pensiamo allo scudetto? Io gioco sempre per vincere». Ma sa che sarà difficile il match di stasera contro l'Atalanta: «Affrontiamo una squadra capace di creare problemi a tutti. Sono una realtà consolidata e hanno autostima». Proprio per questo per l'Inter è un ottimo banco di prova. Conte non rinuncia, ancora una volta, ai suoi quattro diffidati: Bastoni, Barella, Brozovic e Lukaku. Inoltre, non vuole fare a meno di Perisic. Il croato in queste settimane è rinato e si sta facendo valere anche in fase difensiva. In un lavoro di copertura importante. Se poi le cose dovessero complicarsi, c'è Sanchez pronto a subentrare e lasciare il segno. Il cileno è l'arma in più dei nerazzurri. Assieme al reparto difensivo, battuto soltanto due volte nelle ultime sette partite: «Ogni squadra deve trovare il giusto equilibrio», ha concluso Conte.

VOGLIA DI RIVALSA

L'Atalanta non vuole fermarsi. Cerca la quinta vittoria di fila in campionato, dopo aver battuto Cagliari, Napoli, Sampdoria e Crotone. Gian Piero Gasperini è orientato a confermare Sportiello tra i pali e Muriel in attacco assieme a Zapata. Con Maehle esterno. Ilicic va verso un'altra panchina. Il tecnico dei bergamaschi vuole fargli ritrovare la condizione perché serviranno tutte le sue qualità il 16 marzo a Madrid per battere il Real e passare ai quarti di Champions. Al momento, però, è meglio non farsi distrarre dalle altre competizioni. «A San Siro contro di loro non siamo riusciti a vincere? Se c'è una legge dei grandi numeri prima o poi arriverà la volta buona. L'Inter è prima in classifica, hanno cambiato marcia nelle ultime settimane. È sicuramente la candidata per vincere il campionato, ma ci sono ancora tante partite da giocare», l'analisi di Gasperini, grande ex della gara.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA