INTER, DISASTRO TRA I FISCHI

MILANO Riassunto delle puntate precedenti: Squadra inaffidabile, allenatore inaffidabile, società inaffidabile. E' l'Inter dei nostri giorni. E' la penosissima Inter di ieri, E, mentre la si vede annaspare in una delle più gravi crisi della sua storia moderna, tornano alla mente analoghe vicende di sofferenza. Dolori, orrori, tormenti. Brocchi, in campo e fuori, spacciati per campioni. Perdenti di sucesso. Scene e scenari di un film più volte passato su questi schermi se è vero che la squadra non vince un trofeo da quasi otto anni, Coppa...