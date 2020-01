INTER-DEA, SCONTRO DI FILOSOFIE CONTE: «VALE SOLO LO SCUDETTO»

IL BIG MATCH

MILANO L'ultimo ostacolo del girone d'andata è anche quello più duro. Per diventare campione d'Inverno («Però conta poco perché vince chi taglia prima il traguardo alla fine e non a metà corsa», ricorda Antonio Conte) l'Inter deve domare l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato assieme alla Lazio che arriva da un doppio 5-0 a Milan e Parma (e ha pure il miglior attacco con 48 reti realizzate). Sarà anche una sfida nella sfida tra la coppia gol interista, Lukaku-Lautaro Martinez, e quella bergamasca, Gomez-Ilicic.

Stiamo parlando di quattro giocatori straordinari, che tanto bene stanno giocando in questa prima parte di stagione.

CERTEZZA

Il belga è a quota 14 e non sta facendo rimpiangere per niente Icardi (che nel frattempo, sta conquistando Parigi); l'argentino è ormai una certezza ed è la spalla ideale di Lukaku. Da parte sua, invece, Gian Piero Gasperini può affidarsi al Papu, ormai simbolo di una città intera, e ad Ilicic, che quando è in giornata sa come far male agli avversari. Anche se stasera ci sarà davanti l'Inter, miglior difesa del campionato (15 gol subiti). Orfana, però, di Skriniar: lo slovacco è squalificato e sarà sostituito da Godin, dato in partenza dai rumors di mercato. Altra assenza pesante per Antonio Conte sarà Barella (squalificato anche lui). Il tecnico salentino è orientato a rilanciare Sensi dal primo minuto, mettendo qualità in mezzo, consapevole dell'insidiosa gara di stasera: «Bisogna fare i complimenti a Gasperini per il lavoro che ha fatto in questi anni e c'è da stare attenti perché questa Atalanta è più forte dell'anno scorso ed è la più in forma del campionato», l'avvertimento di Conte. «Mi aspetto una partita molto intensa, l'Inter dovrà andare oltre le proprie possibilità» aggiunge il tecnico interista.

RIENTRA ZAPATA

I bergamaschi non vogliono fermarsi proprio ora, sono in rampa di lancio e le ultime prestazioni lo dimostrano. Tra i convocati di Gasperini torna Zapata, ma non ci sono i tre che stanno per dire addio: Kjaer (ormai vicinissimo al Milan), Barrow e Ibanez (entrambi in orbita Bologna). «L'Inter è favorita per lo scudetto, ma in una gara secca può accadere di tutto», dice Gasp. I due tecnici hanno una cosa in comune: Conte ha allenato l'Atalanta per tre mesi e mezzo nel 2009-2010; Gasperini l'Inter per cinque partite nel 2011 senza mai vincerne una. Entrambi sono poi ripartiti, mettendo alle spalle le rispettive delusioni.

Salvatore Riggio



PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij; 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 12 Sensi, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All.: Conte

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 6 Palomino, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 72 Ilicic. All.: Gasperini

Arbitro: Rocchi di Firenze

Così in tv: ore 20,45 su Dazn

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA