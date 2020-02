LA STRACITTADINA

ILANO La corsa al titolo per l'Inter passa necessariamente dal derby. La sfida di domenica sera contro il Milan vale doppio: continuare la lotta con Juventus e Lazio per lo scudetto, ma anche certificare la supremazia nerazzurra a Milano. La squadra di Conte si presenterà al Meazza infatti non solo da seconda in classifica e a +19 dai rivali, ma anche con la possibilità di centrare il quarto successo consecutivo contro i cugini in campionato. Il tecnico leccese si è già dimostrato uomo derby in Italia: finora tra Juventus e Inter ha vinto tutte e cinque le gare contro l'avversaria cittadina (prima Torino e poi Milan) senza nemmeno concedere un gol. Mercoledì ha fatto disputare il 33° allenamento doppio su 141 in stagione, ieri invece una sola sessione ad Appiano con buone notizie, visto che Sensi ha partecipato col gruppo allargando le alternative per il tecnico che ora ha almeno una scelta non scontata da fare per ogni reparto. Resta però il dubbio Handanovic dopo il problema al mignolo della mano sinistra, con Eriksen e Sanchez che invece dovrebbero partire titolari. E l'importanza del derby è sentita, anche all'interno del gruppo: «Qualsiasi derby ma soprattutto quello di Milano è una partita importante per tifosi, ambiente e società», ha spiegato Cristiano Biraghi, durante l'evento della Junior Tim Cup organizzato all'oratorio Santa Cecilia di Milano. «Vale tre punti come le altre ma ha qualcosa in più. La preparazione rimane la stessa ma mentalmente si cerca di fare qualcosa di diverso».

TOTEM IBRAHIMOVIC

Sul fronte Milan Zlatan Ibrahimovic ha ancora un po' da pazientare prima di definirsi completamente guarito. Il polpaccio che da circa una settimana lo tormenta è ancora indolenzito e le 38 primavere suonate ad ottobre suggeriscono di non forzare i tempi per non rischiare di compromettere il derby e le partite successive del Milan che rincorre l'Europa. Il percorso di recupero ieri ha subito una battuta d'arresto rispetto al programma originale, rallentato quindi per scelta precauzionale: in mattinata, infatti, Ibrahimovic avrebbe dovuto tornare in gruppo per svolgere tutta la seduta assieme ai compagni ed invece, esattamente come avvenuto mercoledì, si è limitato ad un nuovo allenamento personalizzato sul campo di Milanello per non caricare eccessivamente. Segnale che la noia muscolare non è invasiva ma resta un tema da monitorare con cura e attenzione. Dal Milan, però, ostentano assoluta sicurezza e negano ci sia pre-tattica: la presenza di Ibrahimovic nel derby non è in dubbio, come già aveva suggerito Boban nella giornata di lunedì. Ci conta anche Musacchio: «Per la squadra è importantissimo non solo per il nome che porta ma per quello che fa dentro il campo. Da quando è arrivato lui la squadra sta facendo molto bene e arriviamo a domenica in un bel momento».

Oggi sarà la giornata cardine per fugare i dubbi o alimentare l'ansia: se lo svedese prenderà parte alla seduta tattica vorrà dire che il problema è clinicamente risolto e la maglia numero 21 sarà regolarmente al centro dell'attacco nel 4-4-2 di Pioli; qualora, invece, Ibrahimovic dovesse continuare a lavorare a parte il suo recupero diventerebbe una vera e propria corsa contro il tempo.

