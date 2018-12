INTER, COLPO DEL TORO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Una vittoria nel finale grazie a Lautaro Martinez fa superare all'Inter la minicrisi delle ultime settimane e il caso Nainggolan. Finisce 1-0 per i nerazzurri: il Napoli perde la testa con Koulibaly e Insigne espulsi e si blocca nel gelo di San Siro. Così il pari della Juventus a Bergamo diventa un ottimo risultato. Decisivi gli ingressi in campo di Keita e di Lautaro Martinez: Luciano Spalletti indovina i cambi e si porta a casa tre punti importantissimi. Qualcosa è comunque da rivedere: ai nerazzurri manca profondità in fase...