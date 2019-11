INTER COL MORALE ALLE STELLE SFIDA LA JUVE ANCHE IN EUROPA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSMILANO Tra vittorie, speranze o certezze di qualificazione, il derby d'Italia prosegue anche in Europa. Il successo di Praga ha avvicinato l'Inter al traguardo già tagliato dalla Juve, la qualificazione agli ottavi di Champions. Una prova d'autorità, quella dei nerazzurri contro lo Slavia, macchiata però da un grave episodio che suo malgrado ha avuto come protagonista Lukaku, vittima di cori razzisti da lui stesso sottolineati nel post-partita: «L'avevo già detto quando ero in nazionale - sottolinea l'attaccante belga - e lo...