L'INSEGUITRICE

MILANO Una vittoria - quella contro la Juventus - che galvanizza e porta entusiasmo anche se non bisogna concedersi distrazioni in un campionato dove sette squadre compongono il gruppo delle aspiranti allo scudetto o alla zona Champions: «L'Udinese è una squadra fisica, con una propria identità, strutturata. Ha giocatori di qualità, forti nelle ripartenze. Una gara dura sotto tutti i punti di vista».

È battagliero Antonio Conte alla vigilia della sfida alla Dacia Arena contro l'Udinese e chiede all'Inter di dare il 110 per cento per continuare ad accarezzare un sogno chiamato scudetto. Vietato cullarsi sugli allori e vietato inseguire giudizi esterni: «La gara contro la Juventus ci ha dato tre punti e ci ha fatto capire che siamo sulla strada giusta, anche se sappiamo che ne abbiamo ancora tanta da fare. Sono partite che devono darci maggiore entusiasmo e voglia di impegnarci. L'Inter, per storia e tradizione, deve cercare di ottenere il massimo in ogni partita. A Udine si ricomincia, ci sono tre punti in palio contro un'ottima squadra. Dobbiamo giocare nella stessa maniera rispetto alla partita contro la Juventus».

CRESCITA

Una prestazione che segna un salto di qualità e attesta i progressi del gruppo: «Sicuramente abbiamo iniziato un percorso che deve portare a una crescita di tutti i calciatori perché quando vuoi raggiungere obiettivi importanti questo passa attraverso la crescita di tutti a livello tecnico, tattico, di mentalità e concentrazione. Penso che noi in un anno e mezzo abbiamo fatto passi avanti, alcuni sono evidenti, altri meno ma io ho il polso della situazione e penso che anche le battute d'arresto ogni tanto servano a farci capire che se vogliamo stare in alto i margini di errore devono essere minimi. Non bisogna accontentarsi del successo quotidiano, che è effimero, ma puntare a quello duraturo, capace di portare a qualcosa di importante a fine stagione».

Il tecnico risponde a modo suo riguardo a un parallelismo tra gli inizi alla Juve e quelli all'Inter: «Non mi piace fare paragoni. Ogni situazione va affrontata nella giusta maniera senza cliché. È inevitabile che la crescita passi dal lavoro e di questo i calciatori devono essere convinti. Ma devono arrivare anche i risultati perché, se non arrivano, il lavoro viene messo in discussione». Infine una dichiarazione di sincerità: «I giocatori sanno benissimo che a loro non mentirò mai e che parlo col cuore in mano. Non vendo fumo, sanno cosa penso realmente».

L'Udinese non nasconde le proprie ambizioni: «L'Inter è carica, ma anche l'Atalanta era venuta qui in ottimo stato di salute» ricorda il tecnico dei friulani Luca Gotti che aggiunge: «Da poarte nostra mi aspetto la stessa compattezza e voglia di mercoledì».

