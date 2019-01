Inter, c'è l'accordo per Soares Allan saluta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MERCATOUltimi giorni di mercato frenetici tra colpi già fatti, sogni da realizzare e affari last-minute. Molto attiva in queste ore è l'Inter che rinforza la difesa con il nazionale portoghese Cedric Soares. La dirigenza nerazzurra ha raggiunto un accordo con il Southampton: prestito oneroso (500mila euro) fino a giugno con diritto di riscatto a 11 milioni. Il club si cautela così nel ruolo di terzino destro, dove Vrsaljko continua ad avere problemi di infortuni che potrebbero portare alla scelta di non riscattarlo. E anche per il laterale...