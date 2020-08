IL CASO

MILANO Nessuno si sarebbe mai immaginato un fine campionato così agitato all'Inter. In primis, per il traguardo raggiunto (secondo posto a un solo punto dalla Juventus); in secondo luogo, per l'inizio dell'Europa League e il match contro il Getafe (gara secca degli ottavi, in programma domani alle 21). Invece, Antonio Conte con l'ennesimo sfogo è riuscito nell'impresa di rovinare la festa e far infuriare Suning, che non condivide (e non accetta) le parole pronunciate dal proprio tecnico visti gli investimenti economici fatti. Così adesso sarà difficile ricomporre in tempi brevi una frattura che a oggi rimane una ferita profonda, ma che Beppe Marotta proverà a marginare nelle prossime settimane.

PRIMA L'EUROPA

Il diktat che arriva da Nanchino è quello di pensare prima all'Europa League per riportare in bacheca un trofeo (l'ultimo è la Coppa Italia vinta da Leonardo nel 2011), per poi incontrare Conte e chiarire le sue prese di posizioni dure e, considerate da Suning, inopportune. Intanto, ieri i dirigenti sono andati ad Appiano Gentile per stare vicini alla squadra, ma sull'argomento non c'è stato un faccia a faccia con l'ex ct. Che sempre ieri ha smentito le voci di un suo interesse su quanto potrebbe accadere al futuro di Maurizio Sarri alla Juventus. In attesa dell'incontro, che salvo cambi di programma dovrebbe avvenire al termine dell'Europa League, nelle stanze di viale Liberazione circola insistentemente il nome di Massimiliano Allegri (il suo arrivo, riferisce Agipronews, è quotato 2,00 dai bookmaker).

BIVIO NERAZZURRO

In realtà, Suning vede Conte al centro di un progetto triennale. Non vuole separarsi dal suo allenatore, ai di là del fatto che guadagni 12 milioni di euro. Da parte sua, il tecnico salentino ha ribadito di voler rendere vincente l'idea della proprietà cinese, ma è anche vero che aspetta l'incontro con la società per capire quali e quanti saranno gli investimenti sul mercato. La sua «ossessione» è quella di avere una squadra competitiva in più fronti. Già pronta, che possa giocare a memoria (o quasi) fin da subito. A Conte non sono mai andati giù i mancati acquisti di Vidal a centrocampo e di Dzeko in attacco. Adesso ha fretta di comprare Sanchez dal Manchester United (Beppe Marotta è al lavoro da giorni) e vuole riprovare a portare il bosniaco della Roma alla Pinetina.

Conte ha un'idea di calcio e spera possa coincidere con quella della proprietà. Inoltre, vuole una società più vicina alla squadra, capace di prendere una posizione quando viene attaccata per un risultato negativo o una prestazione non da Inter. I tormenti dell'ex ct sono davvero molti, ma Suning crede di avere in mano tutte le carte per convincerlo a restare. Nel caso, all'orizzonte c'è Massimiliano Allegri. Avrebbe preferito allenare all'estero, ma se l'Inter dovesse chiamare, allora potrebbe anche stravolgere i propri programmi.

SENSI RECUPERA

Per ora Conte è concentrato sul Getafe. Il sorriso gli è tornato grazie a Sensi, che ieri ha svolto tutta le seduta con il resto della squadra. Per il suo gioco, l'ex fantasista del Sassuolo è fondamentale (come si era potuto vedere a fine 2019). La certezza dell'allenatore nerazzurro resta Lukaku. Il belga ha firmato 29 gol stagionali (23 in campionato) ed è pronto a tornare protagonista anche in Europa assieme a Lautaro Martinez. Una vittoria ripoterebbe il sereno all'Inter.

Salvatore Riggio

