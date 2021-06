Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOMILANO Non sempre l'Europeo aiuta a vendere. Ne sanno qualcosa Juventus e Inter che alle nazionali hanno dato tanti giocatori, molti di questi anche fuori dal progetto, con la speranza che delle buone prestazioni facilitassero le uscite. Non è andata così, ad esempio, per Ramsey, eliminato agli ottavi di finale dalla Danimarca e rimasto in ombra nelle 4 gare disputate. Il centrocampista, dopo due anni a Torino, resta in uscita ma per...