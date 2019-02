INTER, BRODINO A VIENNA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EUROPA LEAGUEÈ l'epilogo perfetto per l'Inter, quello che Luciano Spalletti e il club avevano sperato: i nerazzurri vincono contro il Rapid Vienna in Europa League e segna Lautaro Martinez che si procura e trasforma il rigore decisivo. Segna il giovane argentino chiamato a sostituire l'amico Mauro Icardi che rimane a casa, deluso per la decisione del club di togliergli la fascia. Gli occhi erano tutti puntanti su El toro, lodato da Spalletti alla vigilia. E Lautaro Martinez non spreca l'occasione, realizza il suo primo gol nelle coppe europee...