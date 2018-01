INTER, BRODINO A FIRENZE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Gemelli diversi. Ma nemmeno tanto: le squadre sono della categoria vorrei ma non posso; gli allenatori sono della categoria quelli che non hanno inventato niente. Per gli appassionati (puristi) di calcio c'era poco da illudersi, e invece la partita qualcosa di buono ha offerto. Ma sì, perfino di un certo piacere estetico. Hanno scritto il risultato i gol di Icardi, il decimo stampato alla Fiorentina, il 18° in questo campionato (in avvio di ripresa, colpo di testa sugli sviluppi di punizione, respingeva Sportiello, il suo destro in porta) e...