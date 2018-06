INTER, BRASILIANI ADDIO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOTra saudade e fair-play finanziario, l'Inter rischia di perdere due brasiliani. La nostalgia avrebbe colpito Miranda che a 34 anni (li compirà il 7 settembre) gradirebbe riavvicinarsi a casa. In campo stasera contro la Serbia, il difensore non ha smentito l'ipotesi di rientro in patria in un'intervista registrata prima della partenza per la Russia ma diffusa solo martedì: «Ho un'offerta del Palmeiras ammette uno dei club che è cresciuto di più negli ultimi anni. Normale che una società ambiziosa cerchi giocatori di alto livello,...