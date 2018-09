INTER, BEFFA ALLA VIOLA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Come diceva quel tale Vincent Lombardi, il più grande coach della storia del football americano, nello sport la vittoria non è la cosa più importante: è tutto. Senza vittoria in campionato a San Siro dallo scorso 17 aprile (4-0 al Cagliari), poi un pareggio e tre sconfitte, l'Inter ieri sera ha spezzato la serie negativa battendo 2-1 la Fiorentina dell'ex Pioli, uno dei tanti allenatori-flop del dopo-Mourinho (il menodannoso adesso sta al Milan e fa il mega-direttore, si chiama Leonardo e guidò l'Inter a vincere la Coppa Italia...