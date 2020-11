VERSO LA CHAMPIONS

MILANO L'Inter ha perso le speranze: per vedere in campo Lukaku contro il Real Madrid serviva un miracolo. Alla Pinetina non si vuole forzare il rientro del belga, che contro il Parma è mancato tantissimo. Antonio Conte non ha nessuna intenzione di rischiarlo, anche se questa mattina sarà di nuovo valutato il problema muscolare all'adduttore della coscia sinistra del nerazzurro. Poi si partirà alla volta della Capitale iberica. Oltre alla trasferta in Spagna, valida per la Champions, Lukaku può saltare pure la gara di Bergamo con l'Atalanta, in programma domenica 8 novembre (ore 15). Detto questo, domani la responsabilità di guidare l'attacco spetterà a Lautaro Martinez, che non sta attraversando un buon momento di forma. Però, è una gara che l'argentino non può sbagliare. Al cospetto di un avversario come il Real, questa rappresenta una sorta di maturità. Ironia della sorte, i Blancos li avrebbe potuti sfidare con la maglia del Barcellona, che lo hanno corteggiato fino all'ultimo.

Per il proseguo del cammino europeo dell'Inter, è una sfida delicata. Importante, da non sbagliare. La squadra di Zinedine Zidane ha perso in casa al debutto stagionale nella massima competizione continentale (2-3 con lo Shakhtar) e pareggiato in extremis in Germania con il M'Gladbach (2-2). Però, le Merengues dopo sette partite hanno 16 punti in Liga, a una sola lunghezza dalla Real Sociedad (che di match ne ha disputati otto). Conte si giocherà tutte le carte a disposizione. In difesa rientra Skriniar, dopo la guarigione dal coronavirus, mentre a centrocampo punterà su Vidal, abituato a certi palcoscenici. E spera almeno nel recupero di Sanchez, che ieri come Lukaku si è allenato a parte. Ma per il cileno c'è più ottimismo.

