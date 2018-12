Inter, allarme Spalletti: «Ci vogliono demolire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALTRO ANTICIPOMILANO L'Inter si vuole scrollare di dosso l'eliminazione dalla Champions e la «partita dolorosa» contro il Psv Eindhoven, come l'ha definita il tecnico Luciano Spalletti. I nerazzurri hanno subito l'occasione per ripartire: stasera alle 18 a San Siro arriva l'Udinese. Sfida da affrontare con una determinazione feroce, come ha spiegato l'allenatore. «Ho visto la giusta reazione, la gara di domani deve essere il primo passo», le sue parole in conferenza.A reagire intanto è soprattutto Spalletti, che mette nel mirino le...