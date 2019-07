INTER, A CASA IL NINJA SENSI SUBITO A SEGNO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FOCUSDa ieri i separati in casa Inter sono due: dopo Mauro Icardi, anche Radja Nainggolan ha lasciato il ritiro di Lugano ed è rientrato a Milano, dopo avere svolto un allenamento personalizzato. Al momento non è chiaro se il belga proseguirà gli allenamenti alla Pinetina come Icardi o se verrà aggregato alla squadra di Conte per la tournèe asiatica con due partite in programma (il 20 luglio a Singapore contro il Manchester United, il 24 a Nanchino contro la Juventus) e la successiva appendice londinese contro il Tottenham, il 4 agosto...