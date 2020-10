CALCIO

MILANO Se il Milan può sorridere per il primo allenamento di Ibrahimovic post coronavirus (con gol e assist nella partitella con la Primavera, vinta 3-1 dalla squadra di Stefano Pioli), l'Inter è in ansia per la sesta positività. Dopo Bastoni, Skriniar, Gagliardini, Nainggolan e Radu, nella tarda mattinata di ieri è arrivata la notizia di un nuovo caso.

Si tratta di Young, l'esterno inglese approdato in nerazzurro nel gennaio 2020 dal Manchester United. Antonio Conte è in apprensione per il derby contro i rossoneri in programma tra cinque giorni, sabato 17 ottobre, a San Siro (ore 18). I nerazzurri rischiano di avere fuori mezza difesa: accanto a de Vrij giocheranno D'Ambrosio e Kolarov.

COMPLICAZIONI

Ma al di là delle situazioni legate al campo, in viale Liberazione sono preoccupati nel caso dovessero esserci altre positività. Al Milan, invece, guarito Ibrahimovic adesso i positivi restano due: Duarte e Gabbia. Il brasiliano da lunedì 21 settembre, mentre il giovane difensore fa parte dei casi dell'Under 21, che era arrivata in Islanda ma non era scesa in campo per l'annullamento del match.

Non solo Young. Perché ieri in serie A c'è stato un altro caso di positività, quello di Gunter del Verona (in rosa c'è anche Barak risultato positivo).

PROBLEMI PER MARAN

I timori non sono solo a Milano. L'emergenza della pandemia continua. Come si è appena visto, con i nuovi casi l'elenco è in continuo aggiornamento. Resta forte la preoccupazione in casa Genoa. I giocatori positivi sono 17 (per questo i rossoblù avevano utilizzato il bonus e rinviato la partita contro il Torino da sabato 3 ottobre a mercoledì 4 novembre): Behrami, Biraschi, Briek, Cassata, Criscito, Destro, Lerager, Males, Marchetti, Melengoni, Pellegrini, Perin, Pjaca, Radovanovic, Schone, Zajc, Zappacosta. Questa mattina il club ligure comunicherà l'esito del secondo tampone, effettuato nella giornata di sabato.

ROSSOBLU IN ALLARME

Secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbero stati dei negativi già nel primo giro. I Grifoni, però, aspettano l'ufficialità. Poi, i giocatori guariti potranno tornare ad allenarsi agli ordini del tecnico, Rolando Maran. In questi giorni il Genoa ha fatto sapere di essere pronto a mandare in campo la Primavera nel Monday Night contro il Verona (al Bentegodi lunedì 19 ottobre, 20.45). Sempre che ai rossoblù non capiti come alla Roma, dove non ci sono casi di coronavirus in prima squadra ma due nell'Under 18.

Un caso c'è anche nell'Atalanta: quello di Carnesecchi, secondo portiere e titolare dell'Under 21. Fermi per il Covid-19 anche Elmas e Zielinski nel Napoli di Rino Gattuso. Tra i membri dello staff (non tecnico) risultano dei casi di positività alla Juventus e all'Udinese. I friulani sabato hanno annullato l'amichevole con il Pordenone.

Salvatore Riggio

