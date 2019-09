Inter, 3 esami di maturità Juve, difesa contata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMPIONATOSolida, compatta, capace di soffrire ma anche di gestire il risultato, a tratti esaltante e sempre combattiva: l'Inter prima in classifica a punteggio pieno, è ogni partita più simile al suo stesso allenatore. Antonio Conte ha preso in mano un gruppo disunito, con equilibri di spogliatoio compromessi ed ora, dopo cinque partite, tre mesi di lavoro e massima concentrazione, si gode la vetta solitaria della classifica, raggiunta con un percorso netto senza sbavature. Un avvio di stagione da record, perché mai in Serie A Conte è...