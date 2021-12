IL CASO

Un altro caso di razzismo scuote il calcio veneto. Il terzo in poche settimane. Ma stavolta, a giudicare dal verdetto del giudice sportivo, si tratta di un episodio (finalmente verrebbe da dire a molti) in controtendenza. A Vighizzolo d'Este (Padova), udite udite, è successo che domenica un giovane arbitro abbia sospeso la partita del campionato under 17 elite regionale dopo le offese razziste denunciate da un giocatore del Mestrino Rubano, punite con l'espulsione dell'avversario. Stando alla giustizia sportiva la sospensione è stata decisa a fronte dell'indisponibilità a continuare a giocare da parte delle squadre. Niente penalizzazioni in questo caso: per il giudice la partita va ripetuta. Ma il motivo è procedurale: l'arbitro non ha convocato i capitani per invitarli a far rientrare in campo i compagni. «Soltanto un formale rifiuto - spiega - avrebbe giustificato la sospensione con le dovute conseguenze a carico di entrambe le società». Qui le testimonianze sono contrastanti e il caso assume i contorni anche di un pasticcio. Il presidente del Mestrino Rubano, Riccardo Stefani, precisa che il suo allenatore «ha minacciato di ritirare la squadra solo nel caso che non ci fosse stata l'espulsione ma che a sanzione avvenuta il problema non si è più posto». Il responsabile del settore giovanile dell'Este, Rossano Furlan, sostiene invece che «l'espulsione è avvenuta unicamente sulla base delle affermazioni del giocatore del Mestrino Rubano. Ma l'abbiamo accettata. Noi volevamo giocare, anche in 10». Comunque siano andate le cose, resta la piaga del razzismo e purtroppo anche l'impressione di poca chiarezza nella gestione dei casi, con provvedimenti che rischiano di apparire contraddittori.

ALTRI CASI

Sempre domenica mattina, ma a Mestre, ad essere sospesa per insulti razzisti è stata la partita under 17 che vedeva di fronte Riva Malcontenta e Vfc Venezia. Qui le offese sono arrivate dal pubblico nei confronti dell'arbitro di origine albanese, che rientrato nello spogliatoio ha chiesto per sicurezza l'intervento della polizia. In questo caso sono fioccate le punizioni ma anche in relazione alle offese, non razziste, al direttore di gara da parte dei ragazzi: al Riva match perso a tavolino 0-3, tre giocatori e un dirigente squalificati, multa di 200 euro. Completamente diverso l'esito del vergognoso episodio accaduto a novembre nel Padovano in Seconda Categoria tra Atletico Granze e Tribano: a 2 minuti dalla fine sul 3-3 un tifoso della squadra di casa ha invaso il campo facendo il verso della scimmia a un giocatore del Tribano. I compagni se ne sono andati per protesta e sono stati puniti con il 3-0 a tavolino «pur comprendendo il gesto dal punto di vista etico».

Al di là delle oggettive differenze dei singoli episodi, non c'è dubbio che il calcio sente il bisogno una presa di posizione forte, sia rispetto a una norma che sembra sempre più inadeguata a rispondere al clima che si respira sui campi di gioco, sia per quanto riguarda l'omogeneità delle interpretazioni.

Antonio Liviero

