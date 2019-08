Insulti contro gli italiani, sospesi due commentatori tv del Dortmund

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BERLINO Colpevoli di aver chiamato «italianacci» i giocatori dell'Udinese e di aver fatto l'imitazione di Adolf Hitler, due ex-giocatori del Borussia Dortmund sono stati sospesi dalla loro attività di commentatori sui canali tv e radio del club giallonero. Lo riferiscono media tedeschi. La sanzione ha colpito Norbert Dickel e Patrick Owomoyela che in occasione dell'amichevole del Dortmund contro la squadra friulana il 27 luglio scorso in Austria, per fare gli spiritosi, si erano lasciati andare a commenti decisamente fuori posto. In...