IL CASO

Pomeriggio di tensione sul campo dell'Hoffenheim, durante il match di Bundesliga tra i padroni di casa e il Bayern Monaco capolista. Sul risultato di 6-0 per i bavaresi, l'arbitro ha interrotto la partita per due volte per striscioni offensivi («sei e resti un figlio di p....») nei confronti nel presidente e proprietario dell'Hoffenheim Dietmar Hopp, facendo scattare il protocollo antirazzismo. Sotto la curva del Bayern sono andati il tecnico Hans-Dieter Flick, il ds Hasan Salihamidzic ed il presidente Karl-Heinz Rummenigge, che si è anche scusato personalmente con Hopp. «Mi vergogno molto - ha poi detto Rummenigge -. Il club agirà contro chi ha screditato la nostra società. Questa è la brutta faccia del Bayern Monaco». Ripresa la partita, negli ultimi 10' di gara i giocatori di entrambe le squadre hanno fatto scorrere il tempo passandosi il pallone a centrocampo. Non è la prima volta che il presidente dell'Hoffenheim Hopp viene preso di mira dalle tifoserie avversarie, secondo cui le sue politiche di investimento sarebbero l'emblema della crisi del calcio tedesco. È successo nel dicembre 2019 con i tifosi del Borussia Dortmund, che per questo non potranno più seguire la squadra a Hoffenheim per i prossimi tre anni. E soltanto una settimana fa il sostenitori del Borussia Moenchengladbach hanno esposto uno striscione con la faccia del proprietario di maggioranza dell'Hoffenheim all'interno di un mirino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA