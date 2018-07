INSOSTITUIBILE MILANO Un percorso misto con il solito, sostenuto, traffico cittadino,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INSOSTITUIBILEMILANO Un percorso misto con il solito, sostenuto, traffico cittadino, stradine dell'interland verso Pavia, anche un po' di sterrato e qualche chilometro di autostrada. Quello che ci voleva per provare il nuovo cambio automatico 8 marce della Peugeot, ora montato anche sui Suv 3008 e 5008. Un ulteriore passo in avanti per una gamma che ormai dispone di motorizzazioni che rispettano tutte le normativa Euro 6.2 rivolte al 2020 per quanto riguarda i parametri previsti in futuro per ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti, sia...