Insigne piega la Viola, Napoli assapora la vetta

IL MATCH DEL SAN PAOLOVince il Napoli, ma la Fiorentina era stata a lungo superiore, come velocità e idee. Risolve Insigne, ieri ispirato, dopo un avvio di stagione deludente, anche in nazionale, con la prestazione modesta di Bologna, contro la Polonia. Ancelotti ripresenta Callejon a destra e Mertens centravanti, più Hamsik come playmaker. La manovra non migliora di tanto, rispetto al 2-0 del primo tempo di Genova con la Samp, dietro c'è Maksimovic per Raul Albiol, per il turnover da Champions league. Il primo tempo è viola, con Eysseric,...