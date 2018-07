CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVATIVOVALLELUNGA La sicurezza è tanto più importante quando riguarda automobili di grande diffusione. Una tra queste è sicuramente la Qashqai, il crossover più venduto in Europa e quello più targato del suo segmento in Italia dove l'auto giapponese fabbricata nel Regno Unito ha nei primi 5 mesi dell'anno raggiunto le 14.500 unità che si aggiungono alle oltre 300mila già in circolazione, parte consistente delle 2,3 milioni finora sfornate dallo stabilimento di Sunderland dal 2006.Allora il segmento dei crossover aveva dimensioni da...