MILANO In attesa di capire se, come e quando nel progetto entreranno anche i marchi della neo-alleata Fca, il gruppo Psa razionalizza la gestione dell'usato per incrementare le opportunità di una rete che in Italia come sottolinea il direttore generale della filiale nazionale Gaetano Thorel appare troppo sbilanciata verso le vendite del nuovo, che pesano per il 60-65% del business rispetto a una media che nei mercati più evoluti non arriva al 50%.

Il progetto è affidato al nuovo brand Spoticar, già lanciato in 11 Paesi e oggi operativo anche in Italia, nel quale confluiscono tutti i programmi di usato garantito in precedenza gestiti dai singoli marchi Citroën, Peugeot e Opel, mentre solo DS mantiente una gestione in parte autonoma, più coerente con la sua filosofia premium.

SPAZI DEDICATI IN 160 DEALER

Spoticar, che entro la fine del 2020 coinvolgerà almeno 160 concessionari con spazi dedicati, è un sistema «Phigital» basato sull'integrazione tra rete fisica e online, visto che tutto lo stock (multimarca) è disponibile sul sito Spoticar.it e l'intero processo d'acquisto a prezzi decisi dal concessionario che deve comunque adeguarsi alle linee guida indicate dal gruppo può essere perfezionato online, ritirando poi l'auto sia presso il dealer che l'ha in carico, sia da un altro indicato dal cliente, al quale in questo caso è richiesto un contributo per il trasporto.

Tutte le vetture proposte sotto la bandiera Spoticar sono reduci da oltre 100 verifiche tecniche e possono godere di garanzia fino a 48 mesi (24 nel caso dei veicoli commerciali), sempre comprensiva di assistenza 24 ore su 24 per guasto o incidente e articolata sui livelli Premium, per veicoli fino a 4 anni e 100.000 km percorsi, Advanced (4-7 anni e 150.000 km) ed Essential, da 7 a 10 anni senza limiti di chilometraggio.

Innovativa nel settore è la formula «Soddisfatti o rimborsati» che concede all'acquirente dieci giorni lavorativi per chiedere previa verifica delle sue effettive condizioni la sostituzione del veicolo con un modello analogo per categoria, cilindrata, prezzo e tipologia di alimentazione.

«L'impegno è rilevante conclude Thorel ma riteniamo che anche la rete debba adeguarsi ai cambiamenti in atto, comprendendo che per sopravvivere bisogna arrivare a un rapporto 1:1 tra nuovo ed usato e che per riuscirci è fondamentale il ruolo del web». Un impegno proporzionato agli ambiziosi obiettivi assegnati a Spoticar: arrivare a un milione di vendite annue, di cui 100.000 in Italia. Una bella sfida, se si considerà che nel 2019 l'usato Psa si è attestato a 37.000 vetture.

