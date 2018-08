INNOVATIVO FRANCIACORTA Nell'era della comunicazione, anche lo pneumatico decide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVATIVOFRANCIACORTA Nell'era della comunicazione, anche lo pneumatico decide di farsi sentire. Magari per spiegare all'automobilista distratto stando ai risultati di oltre 10.000 controlli recentemente effettuati dalla Polstrada, quasi una vettura su cinque (per la precisione, il 18,32%) viaggia con gomme che non sono in regola con la legge il ruolo, fondamentale ai fini della sicurezza, dell'unico punto di contatto tra il veicolo e la strada.A propiziare il dialogo costante ed esauriente con gli pneumatici provvede la Michelin, il...