INNOVATIVAWOLFSBURG La luce è il nuovo verbo di Volkswagen. Il colosso tedesco che ha già varato un piano di investimenti da 44 miliardi per l'elettrificazione punta anche su una inedita comunicazione visiva. Che è molto di più della semplice firma luminosa dei propri modelli. È proprio un evoluto dialogo con gli utenti della strada e non solo. Con una Tiguan equipaggiata con schermi e strisce a Led (1.500 punti luce complessivamente) che verrà sperimentata l'anno prossimo, il costruttore vuole portare in strada un'auto che parla.GUIDA...