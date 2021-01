INNOVATIVA

TORINO Produrre e vendere auto elettriche (e più in generale elettrificate, dunque anche le ibride plug-in che si ricaricano alla spina) non è sufficiente se il progetto non viene supportato da un eco-sistema integrato. Il cliente va prima informato, poi assistito nella sua transizione alla tecnologia sostenibile concepita come un piacevole traguardo, non come un faticoso percorso a ostacoli. In questa rincorsa alla mobilità virtuosa Fca ha investito in capitali ed immagine, diventando leader sul mercato.

E sulla scia della nuova 500e (prima vettura full-electric del gruppo) sono nate iniziative importanti definite dal progetto e-Mobility. Un esempio, fedele al concetto di divulgazione, è l'eVillage da poco inaugurato all'interno del complesso Green Pea di Oscar Farinetti, l'esclusivo Green Retail Park di 5 piani sorto a Torino accanto alla sede storica di Eataly. Qui Fiat/Chrysler mette in vetrina l'intera gamma della propria tecnologia ecologica, in uno spazio poliedrico di 1.300 mq che segue il fil rouge di impatto zero caratterizzante l'intero complesso. Nella vetrina Fca si fondono le migliori tecnologie eco-friendly con i servizi di Leasys e di Mopar e le soluzioni, ad esempio di ricarica, offerte da partner prestigiosi come EnelX. Spiega il capo di Fiat e del marketing Fca, Olivier François: «Questo è un luogo magico per raccontare soluzioni pratiche per il nuovo volto della mobilità: dall'acquisto, al noleggio, allo sharing, ai servizi, ai sistemi di ricarica, alle nuove app».

DILAGANO LE PHEV

Accanto alla 500e trovano spazio le proposte ibride di Fiat e Lancia, i veicoli Phev (ibridi plug-in) di Jeep, presto arriveranno il nuovo Suv Alfa Romeo Tonale ibrido e il Ducato full-electric. L'eVillage è il complemento ideale all'eco-sistema Vehicle-to-Grid (V2G) già operativo nel comprensorio di Mirafiori, che prevede colonnine in grado di connettere fino a 700 veicoli elettrici: l'infrastruttura specifica più grande del mondo. E poco distante c'è il Battery Hub per l'assemblaggio di batterie con tecnologie all'avanguardia e progetti modulari e flessibili.

Di certo agevolerà la vita degli automobilisti virtuosi il recente progetto presentato da Fca con Carrefour Italia e Be Charge. Si chiama Shop E Charge, dedicato inizialmente proprio a chi guida una 500e ma che verrà esteso ad altri modelli elettrificati anche di altre marche. Si parte (da marzo) con l'installazione di 250 colonnine di ricarica nei parcheggi di 135 punti vendita Carrefour in tutta Italia. Una app (Fiat o Be Charge) consentirà di scoprire dove si trovano le colonnine, con potenza di 22 kW o Fast da 75 kW, e comunicarlo al navigatore. Inoltre un loyalty program basato sul circuito Payback e legato all'acquisto di prodotti biologici Carrefour garantirà sconti esclusivi e punti Payback.

Piero Bianco

