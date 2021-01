INNOVATIVA

SEOUL Convinzione fa rima con elettrificazione da sempre in Hyundai, l'unico gruppo al mondo che può offrire dall'ibrido a 48 Volt fino all'idrogeno e che è pronto a lanciare una nuova offensiva con la E-GMP (Electric Global Modular Platform), la prima piattaforma sviluppata espressamente per auto elettriche dal costruttore sudcoreano. La nuova architettura modulare è concettualmente uno skateboard, dunque una tavola con le ruote che permette massima libertà ai designer, abitacoli molto più ampi e la possibilità di ospitare batterie di varie dimensioni per fare da base a vetture di tutti i tipi anche veicoli commerciali con lunghezze da 4 fino ad oltre 5 metri per i marchi Hyundai, Kia e Genesis dotati di potenze che potranno superare i 450 kW ovvero più di 600 cv. Per offrire sicurezza e leggerezza, la struttura portante è in acciai ad altissima resistenza e formati a caldo, realizzati dalla consociata Hyundai Steel, insieme a parti in alluminio.

ACCUMULATORE MODULARE

La batteria, formata da moduli anch'essi modulari, è ancorata al telaio attraverso 8 punti, ha una densità di energia (rapporto tra capacità e peso) migliorata del 10% ed è composta da celle agli ioni di litio della SK Innovation, azienda con la quale Hyundai Motor Company ha stabilito un accordo per l'equivalente di 7,4 miliardi di euro, sufficiente per 500mila auto elettriche e che prevede non solo la fornitura dei componenti, ma anche il loro recupero e il riciclo dei preziosi elementi chimici contenuti nelle celle. Il sistema di ricarica bidirezionale presenta due novità assolute: è il primo che accetta indifferentemente tensioni di 400 e 800 Volt e può scambiare energia non solo con la rete tramite il V2G (Vehicle-to-Grid), ma anche ricaricare direttamente un'altra auto elettrica o ibrida plug-in oppure addirittura alimentare uno o più elettrodomestici.

Tecnicamente si definisce V2L (Vehicle-to-Load) e trasforma davvero l'automobile in una batteria a 4 ruote. Grazie a questo sistema di ricarica, le Hyundai e Kia elettriche del futuro finalmente potranno rifornirsi all'80% in 18 minuti e per 100 km di autonomia in 5 minuti utilizzando la rete di ricarica a 350 kW di Ionity, consorzio che ha l'obiettivo di avere 400 stazioni in tutta Europa e del quale sono azionisti insieme a costruttori come BMW, Daimler, Ford e Volkswagen. I veicoli basati sulla E-GMP hanno le sospensioni posteriori multilink e potranno avere la trazione posteriore o integrale con motori che raggiungono regimi particolarmente elevati, sono raffreddati a olio e alimentati con l'interposizione di un inverter al carburo di silicio, una tecnologia che migliora da sola l'efficienza del 5%.

TRAZIONE POSTERIORE

Il motore posteriore è collegato alle ruote tramite l'Integrated Drive Axle, un sistema che, per la prima volta al mondo, integra i cuscinetti ruota al semiasse, mentre quello anteriore si scollega del tutto dalla trasmissione quando non serve. Misure che riducono gli attriti e dunque migliorano l'autonomia che varia a seconda della capacità della batteria installata e potrà superare i 500 km.

La prima auto basata sulla piattaforma E-GMP arriverà già dalla prossima primavera e sarà la Ioniq 5, un suv il cui stile sarà ripreso dal concept 45 con una lunghezza di circa 4,6 metri e una batteria che potrà essere ricaricata con una potenza fino a 232 kW. Hyundai tuttavia non abbandonerà le auto a propulsione mista come la Kona, invece differenzierà le elettriche native con la denominazione Ioniq, utilizzata dal 2016 per il modello omonimo e che diventerà un brand del quale faranno parte dal 2022 la berlina Ioniq 6, ispirata al concept Prophecy, e dal 2024 la Ioniq 7, suv di grandi dimensioni.

AMBIZIONI AD IDROGENO

Entro il 2025 saranno 11 i modelli basati sulla E-GMP per tutto il Gruppo e uno di questi sarà in grado di raggiungere 260 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Entro quella data saranno in tutto 23 i modelli elettrici presentati da Hyundai Motor Company, con l'obiettivo di vendere almeno un milione di unità e una quota globale dell'8-10% sull'elettrico. Kia, da par suo, ha promesso 7 modelli a batteria entro il 2027. Ovviamente si continua con tutte le altre forme di elettrificazione: ibrido mild, full e plug-in, ma con l'obiettivo preciso di elettrificare interamente i mercati principali entro il 2040 anche grazie all'idrogeno, tecnologia per la quale Hyundai ha creato il brand HTWO e ha predisposto un investimento pari a 5,65 miliardi di euro fino al 2030 per costruire 500mila stack all'anno, destinati ad autoveicoli e non solo. Giusto per ricordare che elettrificazione fa rima con convinzione.

Nicola Desiderio

