INNOVATIVASABAUDIA Se al tradizionale comfort di Mercedes aggiungi anche la silenziosità, sei a bordo di EQC, la prima Stella completamente elettrica. Quattrocentocinquanta chilometri di autonomia, un piacere di guida unico, tanta, tantissima tecnologia. Mercedes, come sempre, entra dalla porta principale. E lo fa anche nell'elettrico con un'auto destinata a tracciare la strada in un segmento in forte crescita. D'accordo, sono ancora piccoli i numeri, ma le prospettive dicono che questa crescita nei prossimi anni sarà travolgente.Non a caso...