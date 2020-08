INNOVATIVA

ROMA La pandemia da Coronavirus ha fatto danni gravi al comparto dell'auto, lo sappiamo bene. Ma, a fronte delle inevitabili conseguenze sul mercato, nessuno è rimasto con le mani in mano: chi in un modo, chi nell'altro, tutti hanno dimostrato capacità di reazione. E non solo a colpi di sconti e promozioni, ma anche con strategie innovative, mirate a modificare radicalmente il rapporto con la clientela, fino a mettere le persone in grado di trattare una permuta, scegliere un modello, firmare un contratto, ritirare un'auto nuova e andarsene a casa senza aver mai avuto un contatto fisico con un addetto della concessionaria. Tra i più attivi, su questo fronte, si sono rivelati i responsabili della rete commerciale di Renault Italia, il cui direttore generale, Erik Pasquier, ha illustrato che cosa è stato fatto per trasformare il lockdown in una opportunità. Innanzitutto la direzione vendite è stata affiancata da una struttura affidata a una manager francese, Elisabeth Leriche, che ha impostato tutto il suo operato sulla digitalizzazione dei sistemi di vendita e assistenza, ovvero sulla Total Customer Experience, novità trainante del progetto Customer Journey Revolution.

RAPPORTO CON IL CLIENTE

Cuore dell'innovazione è la video live chat, strumento digitale diffuso in rete da Renault Italia sin da aprile per mantenere vivo il rapporto con i clienti: consente di chiedere informazioni sui prodotti Renault e Dacia, essere assistiti da remoto nella configurazione del veicolo, richiederne la brochure (in formato pdf) e ottenere un preventivo. Tutto ciò accompagnati virtualmente da un video tutorial all'interno dello showroom. Una volta scelta l'auto dal divano di casa, il sistema rende possibile la formalizzazione del contratto d'acquisto via chat e senza l'utilizzo di documenti cartacei: basta una firma digitale, con invio per email.

Ma le novità non finiscono qui: il processo di digitalizzazione continua, mettendo il cliente in condizione di tracciare la posizione della sua vettura dalla fabbrica fino all'arrivo in concessionaria. Successivamente, sarà poi possibile proseguire anche l'esperienza post vendita (tagliandi, assistenza) in totale assenza di contatto fisico con gli operatori.

Già da tempo i possessori di auto Renault e Dacia possono ottenere online un preventivo per lavori di manutenzione, possono sottoscrivere l'accordo comodamente da casa e lasciare l'auto in officina senza incontrare nessuno. Unica incombenza, lasciare le chiavi in un apposito contenitore (con serratura digitale).

E per ritirare l'auto di cortesia? Il dealer lascerà una Zoe elettrica a disposizione del cliente, che la ritirerà tramite una app, come per gli attuali servizi di car-sharing. «In tal modo osserva monsieur Pasquier contribuiamo anche a rompere la diffidenza nei confronti dell'auto elettrica: d'ora in poi chiunque porterà un'auto in officina avrà infatti, come auto di cortesia, e a titolo gratuito, una Renault Zoe. Ciò gli consentirà di apprezzarne le straordinarie qualità».

Sergio Troise

