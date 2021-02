INNOVATIVA

ROMA La berlina 5 porte come non l'avete mai immaginata ha le ruote alte come un crossover, il tetto come un coupé e un piglio da auto latina. Si chiama Citroën C4 e arriva a rinforzare una gamma che ha già dato prova di sé su un mercato dove il marchio francese nel 2020 è cresciuto per il quarto anno consecutivo conquistando una quota del 4,7% e addirittura del 5% calcolando anche i veicoli commerciali. Numeri ottenuti grazie ai Suv, a prodotti che riprendono lo spirito autentico di Citroën e all'elettrificazione. La C4 segue questa linea offrendo la possibilità di scegliere indifferentemente tra benzina, diesel o elettrico e la rilancia con una nuova firma luminosa, un'altezza da terra di 15,6 centimetri, i passaruota grandi e modanature da suv a protezione di una carrozzeria che mescola vari generi sottolineando la propria originalità con superfici scolpite e ben 31 combinazioni cromatiche.

La nuova Citroën C4 è lunga 4,36 metri, alta 1,52 e larga 1,80 con un passo di ben 2,67 metri e, grazie alla piattaforma CMP sulla quale è basata, permette di avere lo stesso spazio utile all'interno sia con i motori a scoppio sia con quelli a batteria.

TETTO PANORAMICO

L'abitabilità è generosa, soprattutto per le gambe di chi siede dietro, e la superficie vetrata raggiunge 4,35 mq con il tetto panoramico apribile mentre il bagagliaio ha il piano regolabile su due livelli e una capacità che va da 380 a 1.250 litri. Anche l'abitacolo tiene presente la tradizione.

Ad esempio, il volante con la razza centrale più grande cita il celebre comando monorazza che le Citroën hanno avuto dalla DS del 1955 fino agli anni '80. La strumentazione digitale ha un visore quadrato da 5,5, completato dall'head-up display. Il sistema infotelematico ha schermi da 7 o 10 e, insieme all'app, permette di interagire in remoto con la vettura per usufruire di servizi online come la pianificazione del viaggio in base alla posizione dei punti di ricarica. Ci sono 4 prese USB (2 anteriori e 2 posteriori), la piastra a induzione, la famosa Connected Cam, molto utile per stabilire la dinamica di un sinistro in caso di contestazione, e anche 16 vani pratici e capienti tra cui un vassoio estraibile di fronte al passeggero anteriore per utilizzare il tablet con la massima sicurezza.

SUPPORTI IDRAULICI

La tradizione Citroën è stata portata avanti anche con i sedili Avanced Comfort, dotati di imbottitura a doppio strato ad alta densità, e con le sospensioni Progressive Hydraulic Cushion.

Si tratta di supporti idraulici inseriti all'interno degli ammortizzatori così da offrire un livello di isolamento dalla strada degno di una vettura con il Double Chevron. La dotazione di sicurezza permette la guida assistita di livello 2 in autostrada grazie all'interazione tra il cruise control adattivo, la frenata automatica d'emergenza e il mantenimento attivo della corsia. La gamma motori parte dal 3 cilindri 1.2 da 131 cv, con cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 marce che è di serie sul diesel 1.5 di pari potenza. Entrambi permettono alla C4 di raggiungere e superare i 200 km/h e, se il primo godel del peso inferiore in accelerazione (0-100 km/h in 8,9 s.), l'altro è più efficiente con un consumo di 3,8 litri/100 km pari a 100 g/km di CO2. La versione elettrica è la più potente con i suoi 100 kW (136 cv) e 260 Nm di coppia e raggiunge 150 km/h (autolimitati) con uno 0-100 km/h in 9,7 secondi.

La batteria da 50 kWh offre un'autonomia di 350 km ed è ricaricabile in corrente alternata a 7,4 kW (11 kW opzionale) e in continua a 100 kW dunque con le colonnine che erogano questa potenza si incamerano 10 km al minuto. La nuova C4 piace per la posizione di guida, che avvolge e, allo stesso tempo, permette una buona visuale anche se dietro non lo è altrettanto per il lunotto posteriore tagliato e privo di tergi.

SPALLA ALTA

Il 3 cilindri è pronto, elastico e si fa sentire solo se tirato mentre notevole è il comfort di marcia offerto dalle sospensioni e dagli pneumatici a spalla alta (195/60 R18). La versione elettrica, con 300 kg in più di batteria, è ovviamente più rigida e ancora più silenziosa mantenendo un comportamento prevedibile e sicuro, grazie anche al baricentro più basso. La reattività cambia scegliendo le 3 modalità di guida (Eco, Normal e Sport) e con la posizione B, in rilascio aumentano le decelerazione e il recupero di energia.

La nuova Citroën C4 parte da 22.900 euro e l'elettrica, che riguarderà il 15% delle vendite, costa almento 35.150 euro (incentivi esclusi), ma se la prendete con il finanziamento o a noleggio la rata mensile è identica al diesel. Dunque libertà e parità di scelta anche in questo.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA