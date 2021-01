INNOVATIVA

ROMA È opinione diffusa che il Diesel sia stato ingiustamente demonizzato e che la lotta all'inquinamento non dovrebbe essere affidata esclusivamente all'elettrificazione. Ma la conversione tecnologica è in atto e ibrido ed elettrico rappresentano ormai una soluzione accreditata anche tra quegli automobilisti che accumulano percorrenze annuali molto lunghe. Lo sanno bene in casa Renault, dove è maturata la consapevolezza che la tendenza al cambiamento sia ormai consolidata e che non sia possibile indugiare sulla spinta all'innovazione. Il gruppo francese, del resto, ha annunciato da tempo che la propria gamma sarà interamente elettrificata entro il 2022 con 8 modelli al 100% elettrici e 12 modelli ibridi e ibridi plug-in per i quali è stata messa a punto l'innovativa tecnologia E-Tech, orgogliosamente definita rivoluzionaria.

ESPERIENZA DA FORMULA1

La più recente novità di prodotto, in questo campo, è la Megane Sporter E-Tech Plug-in Hybrid, station wagon di segmento C con la quale Renault vuole coprire due fasce di mercato: quella orientata alle aziende e quella - denominata RS Line destinata ai privati. Quest'ultima si distingue per alcune particolarità come i cerchi in lega da 17, il doppio scarico cromato, gli interni con selleria in alcantara e altri dettagli come gli inserti in carbonio e la pedaliera in alluminio. Entrambe, invece, assicurano spazi a bordo immutati, con 5 posti e un vano bagagli da 447 litri, ampliabile a 1408.

Soprattutto, condividono la tecnologia ibrida, frutto delle esperienze maturate in F1 e di innovative intuizioni dei progettisti Renault, peraltro premiate con ben 150 brevetti. Quanto basta per far dire al presidente italiano del Gruppo francese, Luca De Meo, che «in casa abbiamo una pepita».

Già sperimentata su Captur, la tecnologia ibrida plug-in prevede, in questo caso, l'adozione di un motore 4 cilindri 1.6 termico che dialoga con due unità elettriche e un alternatore/starter ad alta tensione HSG (High-Voltage Starter Generator). Le unità elettriche vengono alimentate da una batteria da 9,8 kWh e 400 Volt fornita dalla coreana LG e garantita 8 anni. La potenza è di 160 cv. Il cambio automatico Multimode è privo di frizione e di sincronizzatori, in modo da ridurre gli attriti e migliorare la fluidità: ricorda un CVT, ma con minore effetto trascinamento. Le partenze avvengono tutte in modalità elettrica; una volta in movimento, poi, il sistema provvede a ricaricare la batteria con le decelerazioni e la frenata rigenerativa. Tutto ciò contribuisce a ridurre consumi ed emissioni, fino a medie dichiarate di 1,3 litri/100 km e 28 gr/km di CO2. L'autonomia in elettrico è di 65 km, la velocità massima raggiungibile senza sfruttare il motore termico è di 135 km/h; per l'accelerazione la Casa dichiara 4,1 secondi sullo 0-50; 6,6 secondi per passare in progressione dagli 80 ai 120 km/h.

Per il resto, vale la pena ricordare che la nuova Megane è stata rivisitata in alcuni dettagli che riguardano lo stile, con l'introduzione di nuovi paraurti, fari full led, cruscotto digitale personalizzabile e una serie di optional qualificanti come la sellerie in pelle e la disponibilità di ben 16 sistemi di assistenza alla guida (ADAS), di cui 5 nuovi: cruise control attivo, rilevatore di stanchezza del guidatore, frenata d'emergenza con riconoscimento dei pedoni, sorveglianza dell'angolo cieco, rilevamento di un ostacolo posteriore. Il centro di comando della nuova Megane si chiama Renault Easy Link e si caratterizza con uno schermo multimediale centrale da 9,3.

CRUSCOTTO DIGITALE

Il cruscotto da 10,2 è digitale e si possono selezionare diverse modalità di guida: in Pure si sfrutta l'alimentazione 100% elettrica fino a 135 km/h; in MySense o Sport si può usufruire della funzione E-Save e assicurarsi una carica minima del 40%.

Inutile dire che la Sport massimizza le prestazioni, mentre il comando EV abilita la sola trazione elettrica, sempre che la batteria sia abbastanza carica. A tal proposito vale la pena ricordare che alle colonnine da 22 KWh (le più diffuse) il tempo richiesto per la ricarica è di 3 ore; 5 ore allacciandosi al cavo per uso domestico. I prezzi della nuova Megane Sporter E-Tech ibrida plug-in partono da 36.000 euro per la Business e da 39.550 per la RS Line.

Nella fase di lancio sono previsti sconti e speciali proposte di finanziamento, ma al di là delle promozioni commerciali più o meno allettanti vale la pena ricordare che un'auto ecologica come la nuova Megane può circolare anche nei giorni di blocco del traffico, è ammessa nei centri storici e nelle ZTL, non paga parcheggio nelle strisce blu e, nel caso sia acquistata come auto aziendale, consente di usufruire di agevolazioni fiscali, di risparmi sull'assicurazione e, non ultimo, di un credito d'immagine legato alla coscienza ambientale. Non è poco.

Sergio Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA

