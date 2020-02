INNOVATIVA

ROMA Anche i neopatentati potranno noleggiare un'auto per i fine settimana o andare in vacanza grazie a Locauto Young, un nuovo prodotto che permette il noleggio a breve anche a chi ha conseguito la licenza di guida da meno di 12 mesi.

Un passo che può definirsi storico perché finalmente mette a disposizione uno strumento di mobilità finora interdetto ad una fascia di clienti che, per scelta o per necessità, si servono del car sharing e di tutte le altre soluzioni che oggi permettono di muoversi facendo a meno dell'auto di proprietà. Locauto Young mette a disposizione vetture che i neopatentati possono guidare secondo quanto prevede la legge, con una potenza che non supera i 70 kW e un rapporto potenza/tara che non supera i 55 kW/tonnellata e punta tutto sulla semplicità. Semplice è infatti la prenotazione che si può fare direttamente presso le stazioni di noleggio, via telefono, online o anche attraverso l'app Elefast. Altrettanto semplici sono le tariffe: si parte dai 60 euro al giorno del pacchetto B-Young per vetture come la Volkswagen Up e da 65 euro per il C-Young con la Lancia Y o modelli di pari categoria.

Il prezzo comprende tutto, anche l'IVA, ed è senza sorprese: vi sono dentro gli oneri aeroportuali e ferroviari, quelli di circolazione, la copertura assicurativa completa sia per i danni sia per il furto, l'assistenza stradale ed è senza limiti di percorrenza. Il neopatentato, al momento del ritiro della vettura, non deve far altro che presentare la patente di guida, il documento di identità e lasciare in deposito 100 euro attraverso una carta di credito o di debito. Se si vuole rendere l'operazione più veloce, i pagamenti possono essere fatti in anticipo online o attraverso l'app. In quest'ultimo caso la prenotazione può essere effettuata h24 e le operazioni di presa e riconsegna effettuate senza passare dal bancone. La formula Young è disponibile presso tutti gli oltre 50 uffici che Locauto ha dislocati sul territorio, presso stazioni ferroviarie, aeroporti e centri cittadini, pronti a dispensare sin dal 1979, sia a privati sia ad aziende, tutti i tipi di noleggio, anche quello a medio termine plurimensile e a lungo termine, grazie ad una flotta di oltre 15mila veicoli, tra autovetture e veicoli commerciali. Numeri che ne fanno l'azienda di noleggio 100 percento italiana più grande, ma con un'offerta differenziata per marchi e un'apertura internazionale.

Locauto infatti, oltre a commercializzare il proprio brand, dal 2013 (e fino al 2038) rappresenta in Italia anche Enterprise, gruppo che comprende anche National e Alamo e permette di accedere ad un network mondiale che conta oltre 2 milioni di veicoli e 10mila stazioni di noleggio in più di 90 paesi.

Nicola Desiderio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

