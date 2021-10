Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INNOVATIVAMONACO DI BAVIERA Il futuro secondo BMW non ha un numero e si chiama iX, il nuovo suv elettrico che indica la strada per la casa bavarese, impegnata ad elettrificare la propria gamma a ritmi serrati con 13 modelli ibridi plug-in e 12 elettrici entro il 2023. La storia dunque non si ripete: la iX non sarà una rondine senza primavera come la i3, ma avrà una folta compagnia tanto che le elettriche rappresenteranno il 50% delle...