INNOVATIVA

MILANO Difficile non concordare con Gaetano Thorel, Ceo del gruppo Psa Italia, quando afferma che «un progetto del genere poteva concretizzarsi solo alla Citroën». La nuova Ami si inserisce a pieno titolo nel solco della creatività stilistica e della spinta all'innovazione a cui da sempre si ispira l'azione del «Double chevron»,.

Questo oggetto di mobilità lungo 2,41 metri non è un'automobile, pur essendo realizzato nel rispetto tutti i criteri di qualità, affidabilità e sicurezza propri dell'industria del settore. È un quadriciclo leggero che si guida a 14 anni (con il patentino Am per i ciclomotori) e che gli 8 cv erogati dal motore elettrico spingono fino a 45 km orari con 75 km di autonomia, mentre per ricaricare la batteria da 5,5 kW da una normale presa domestica a 220 V bastano 3 ore, senza incidere sugli altri consumi elettrici della famiglia.

Perfetta per muoversi in silenzio e senza inquinare, l'Ami 100% ëlectric offre la concreta dimostrazione della volontà di Citroën di essere protagonista del futuro a 360°, micromobilità urbana compresa, con veicoli rispettosi non solo dell'ambiente, ma anche degli spazi sempre più angusti delle metropoli. È solo un passo sulla strada che, come ricorda Alessio Scutari, direttore marketing di Citroën Italia, prevede entro il 2025 di «elettrificare tutta la gamma nel segno dell'elettrico per tutti».

La vista laterale dell'Ami colpisce per l'assoluta simmetria della silhouette che rende difficile capire, se non ci fossero il volante e il colore dei gruppi ottici a segnalarlo, il senso di marcia. Lo stile originale (non a caso il debutto italiano si è svolto in un originale allestimento alla Milano Design City) è frutto non solo di scelte estetiche come sempre coraggiose, ma anche della volontà di contenere i costi, soprattutto quelli particolarmente onerosi di stampaggio delle carrozzeria che nel caso di Ami è realizzata in materiale plastico.

Un'esigenza alla quale rispondono il frontale e la coda perfettamente uguali come le portiere che, essendo intercambiabili, si caratterizzano per l'apertura differenziata: controvento dal lato guida, convenzionale a destra. Ancora più numerose le «prove tecniche di risparmio» visibili bel luminoso interno con il tetto panoramico di serie, peraltro privo di un tendalino che sarebbe prezioso quando il sole picchia.

LE CITAZIONI DELLA 2 CV

La strumentazione si limita a un compatto display da 5 pollici con le informazioni essenziali, mentre al posto del familiare schermo centrale c'è un supporto per fissare lo smartphone e utilizzarne comodamente le funzionalità, manca l'aria condizionata che per ingombri e consumi è ritenuta superflua per un veicolo destinato a percorsi brevi, le portiere si aprono e chiudono tirando delle apposite fettucce colorate che trovano ispirazione in alcuni modelli del passato, come pure i finestrini la cui parte inferiore si apre ripiegandola verso l'esterno, una citazione delle mitiche 2 CV e Dyane.

Piacevole da guidare, comoda pur con sedili e sospensioni piuttosto rigidi, la vetturetta è coerente con una mobilità a emissioni zero sicura e realmente accessibile, come conferma il listino che parte da 5430 euro con l'eco-bonus statale 2020. Ma la Ami si può anche noleggiare da 12 a 48 mesi. Per un contratto-tipo di 3 anni è previsto un anticipo di 1.990 euro seguito da 35 rate mensili da 19,99 euro ciascuna. Da novembre, l'acquisizione può essere perfezionata interamente online, con ritiro in concessionaria o consegna al domicilio del cliente.

Giampiero Bottino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA