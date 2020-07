RUGBY

«Il rugby italiano vada al voto a settembre, sono le società che lo vogliono». Marzio Innocenti, presidente del Comitato regionale veneto, candidato alla presidenza della Fir chiede al consiglio federale «una scelta chiara per fare fronte al momento critico del movimento, alla luce non solo della crisi di risultati ma anche degli effetti della pandemia».

Innocenti, è a discrezione delle singole federazioni il rispetto del mandato quadriennale o il rinvio delle elezioni.

«Ma di fatto il mandato di questo consiglio è scaduto e non mi pare che si stia limitando all'ordinaria amministrazione. Vuole procedere con la riforma dei comitati regionali. Ma dovrebbe spettare al nuovo consiglio decidere in merito, non vedo perché i consiglieri uscenti dovrebbero condizionare le scelte di chi verrà al loro posto. In questi giorni ho incontrato moltissime società e non ne ho trovata una che non voglia le elezioni subito. Anche perché leggere di un presidente messo in minoranza dal consiglio non è il massimo del buon funzionamento del governo del rugby».

Ma al voto quando?

«Nei prossimi giorni si riunisce il consiglio federale, può indicare una data a fine settembre o ai primi di ottobre».

Perché i club hanno fretta?

«Aspettano decisioni importanti, a cominciare dalla ripresa dell'attività dopo il lockdown. Vogliono sapere cosa si deve fare, quando ripartiranno i campionati. Come fare fronte alle inevitabili difficoltà economiche».

Come sta andando il post covid?

«Sono ripresi gli allenamenti, con opposizione e contatto. Si può placcare, certo nel rispetto delle norme di sicurezza, dei controlli, del rilevamento della temperatura degli atleti, della sanificazione. I club sono aperti questa estate dopo la chiusura primaverile, c'è chi ha organizzato dei campi per le vacanze. Adesso l'incertezza riguarda la ripresa dell'attività agonistica. Mi riferisco soprattutto al rugby di base, a quelle ducativo».

Scelte per le quali anche la Fir sta aspettando.

«Certo, bisogna capire come procede la pandemia e quali saranno le indicazioni del governo. Sappiamo anche che la maggior parte delle società non potrebbe permettersi i costi dei tamponi fatti frequentemente, ma proprio per questo spetta alla Fir studiare delle proposte per quanto riguarda le modalità della ripresa e i protocolli, da sottoporre al ministero».

Lei è contrario alla riforma dei comitati regionali.

«Sono contrario a una riforma verticistica. C'è chi vuole calare le nomine dei delegati dall'alto, sul modello prefettizio. Io invece credo nelle elezioni, non solo più democratiche, ma in grado di garantire meglio l'attenzione alle istanze del territorio. Meglio fare comitati ovunque e solo dove non si riesce nominare i delegati».

Lei è convinto che il rugby italiano per risollevarsi debba ripartire dalla base.

«Non c'è dubbio. Ma credo sia necessario intervenire anche sulle strutture di vertice. Ad esempio riducendo le squadre del massimo campionato per renderlo più omogeneo e alzarne il livello. Ma fatto questo, deve esserci la qualità dei giocatori. Non basta cambiare un format. E allora bisogna agire sulla base. Penso che l'emergenza pandemia ci offra anche la possibilità di ridurre il gap da chi ci sta davanti. Ma le scelte non possono aspettare».

Antonio Liviero

