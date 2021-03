L'INTERVISTA

Sei anni senza vittorie e trenta sconfitte consecutive nel Sei Nazioni. Con questo pessimo consuntivo, prova del fallimento della gestione federale, la Federazione italiana rugby si presenterà il 13 marzo alle elezioni. Cinque i candidati alla presidenza. Tre di maggioranza, artefici di questa gestione (Vaccari, Gavazzi, Saccà), due d'opposizione (Poggiali, Innocenti). L'unico del Nordest è il padovano Marzio Innocenti, se non verrà riammesso Elio De Anna. L'ex capitano azzurro, presidente del Comitato regionale veneto (Crv), ci riprova 4 anni dopo aver ottenuto il 44,65% contro il 54,92% di Alfredo Gavazzi. Stavolta in uno scenario frammentato che porterà al ballottaggio e ad apparentamenti.

Come si esce da una crisi della Nazionale, vertice del movimento, lunga 6 anni e 30 sconfitte nel torneo?

«Non è facile invertire la tendenza, ma non lo si fa certo con stravolgimenti, come cambiare il ct. Va eseguita un'attenta valutazione dello staff e va sfruttata ogni risorsa per tornare a fare risultato. Va anche fatto capire ai giocatori che la maglia azzurra, come quella di ogni nazionale, è in prestito, non è un diritto acquisito».

La sintesi della sua proposta elettorale?

«Il concetto di base è tornare a lavorare nei territori con i club, come non si è più fatto, ma senza abbandonare l'alto livello da cui arrivano le risorse, puntando a un obiettivo ambizioso».

In che maniera?

«Potenziando i comitati regionali dal punto di vista finanziario e delle risorse umane: sono loro il braccio operativo nei territori. E poi ottimizzando il sistema del Pro 14 e dei campionati sottostanti».

Partiamo dal Pro 14 di Zebre e Benetton Treviso.

«Le due franchigie dovranno essere l'eccellenza di un territorio e dovranno coinvolgere di più i club che ne fanno parte. Vanno ottimizzate le gestioni in modo da risparmiare 4 milioni di euro da investire sul resto del movimento, che è composto da circa 600 società».

Come si fa a risparmiarli?

«Ora si spendono ufficialmente 9 milioni, 4,5 a franchigia, in realtà analizzando i bilanci se ne spendono 13. Bisogna fermarsi a quei 9. Il resto deve trovarlo la franchigia dalle sue risorse, come riesce bene a fare fa il Benetton. Altrimenti si cercano altri investitori. La Fir ha già sul tavolo due richieste ufficiali, del Petrarca e di un gruppo inglese con interessi in Premiership, di entrare nel Pro 14».

La riforma dei campionati?

«Il Top 10 deve essere professionistico. Una superlega. Per dare riscontro a presidenti come Zambelli, Grassi, Banzato e agli altri che investono. Vanno trovate risorse per riportare a questi livelli il Sud. Il campionato di un Paese di 60 milioni di abitanti deve tornare a essere il nostro biglietto da visita, se lo attendono anche i partner internazionali. A cascata vanno riformate tutte le altre categorie, che resteranno dilettanti».

Parliamo dei conti della Fir?

«Otto anni fa Giancarlo Dondi ha lasciato la Federugby con un patrimonio di 1,7 milioni (rispetto agli 1,3 minimi richiesti dal Coni) e con 13 milioni di liquidità di cassa. Una gestione oculata, per cui va ringraziato. In questi anni la liquidità è precipitata a 2,4 milioni ,creando sofferenze nei pagamenti. Il patrimonio nel 2016 è andato addirittura in negativo per milione di euro. Il Coni ha ritenuto di non commissariare la Fir, che ora l'ha ricostituito. Ma nell'attivo di bilancio, ad esempio, ci sono 2 milioni di prestiti alle Zebre che difficilmente saranno restituiti».

L'obiettivo ambizioso su cui punterà, se sarà eletto?

«Fare del rugby il secondo sport di squadra in Italia dopo il calcio. Io credo sia possibile».

