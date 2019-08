INIMITABILE ROTTERDAM Chic, cittadina e à la page per la tecnologia. Inoltre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INIMITABILEROTTERDAM Chic, cittadina e à la page per la tecnologia. Inoltre ha 60 anni, ma non ha alcuna intenzione di andare in pensione. È l'identikit della Mini, nata nel 1959 e che entra finalmente nell'era dell'elettrico con la Cooper SE 3 porte aggiungendo un'altra versione a batteria dopo la Countryman Cooper SE ibrida plug-in con trazione integrale All4. Un altro passo per il gruppo BMW verso un processo che era già ambizioso, ma che è stato ulteriormente accelerato anticipando dal 2025 al 2023 la data entro la quale BMW e Mini...