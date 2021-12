INIMITABILE

PAVIA Prima che l'attuale generazione di Ford Ranger ceda il passo alla prossima, ci vorrà del tempo. Un intervallo utile per confermare le doti e le qualità del pick up attuale. Per questo dalle parti dell'Ovale Blu hanno pianificato una serie di serie speciali, che non solo alimentano la gamma disponibile (versione Raptor inclusa) ma mostrano un lato meno rigido e conformato alle necessità di chi il pick up lo usa solo per lavorare davvero.

Già disponibili presso la rete, i nuovi Ford Ranger Stormtrack e Wolftrack prendono forma rispettivamente dal Ranger Wildtrack e da quello XLT. Il primo è equipaggiato di motore turbodiesel da due litri e 213 cavalli (merito della doppia sovralimentazione), il secondo con il propulsore sempre da 4 cilindri e due litri, ma da 213 cavalli. Lo Stormtrack si distingue per livrea rossa specifica (disponibile anche nei colori bianco e blu) e per la copertura del cassone avvolgibile elettricamente offerta di serie. Ci sono poi una serie di badge identificativi che lo qualificano come tale e i cerchi in lega da 18.

Il Wolftrack invece, può essere scelto con il cambio manuale a sei marce o l'automatico a 10. La colorazione della carrozzeria grigia e i cerchi in lega da 17 pollici sono i tratti distintivi di questa serie speciale di Ranger.

LIVREE DEDICATE

All'appello non manca neppure lo sportivo Raptor. Denominato Special Edition, a fare la differenza è ancora una volta la livrea esterna più che i contenuti tecnici. Tre i colori disponibili, blu, grigio e bianco, accompagnati dalla presenza di stripes dedicate. I ganci di traino anteriori sono colorati di rosso, mentre i passaruota sono nero opaco.

Mezzo da lavoro si, ma pure vero fuoristrada. Certo se si punta alla versione Raptor il gioco è facile. Di fatto la configurazione di telaio e assetto, così come l'elettronica che regola il controllo di trazione e stabilità è improntata ad un impiego che per certi aspetti potremmo definire estremo, soprattutto in fuoristrada, soprattutto in velocità. Il fulcro di tale evoluzione fa riferimento agli ammortizzatori marchiati Fox, brand specializzato nella componentistica per l'off-road.

OFFROAD IN SICUREZZA

Unitamente ad un'altezza da terra di 283 mm, ovvero 58 mm più del Ranger non marchiato Raptor. In tema di modifiche, la sospensione posteriore abbandona le molle a balestra e i freni a tamburo, preferendo molle coassiali e freni a disco ventilati.

Elementi che invece definiscono Wolftrack e Stormtrack. Che, pur non vantando le medesime specifiche tecniche del Raptor di cui sopra, non hanno manifestato alcun problema nell'affrontare passaggi in fuoristrada particolarmente impegnativi, resi ancora più difficili dalla pioggia battente e dal fango. Basta affidarsi all'elettronica, agli pneumatici, e a un telaio che sa sempre come comportarsi quando le ruote abbandonano l'asfalto per la terra. Questo per dire che ogni Ranger è adatto per fronteggiare qualsiasi tipo di terreno. E lo fa mettendo sul piatto una scenografia che a bordo assume tratti in linea con quelli del mondo automobilistico. Il che rende la gamma Ford Ranger meno spartana del previsto e più adatta anche ad un impiego condiviso. I prezzi, iva esclusa, partono dai 34.250 euro del modello Wolftrack, passano dai 45.000 euro dello Stormtrack, e arrivano sino a quota 57.400 euro del Raptor Spacial Edition.

Cesare Cappa

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA