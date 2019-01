CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INIMITABILEMILANO La Mazda ricomincia dalla sua 3 per continuare il cammino verso il suo obiettivo dichiarato: diventare un marchio premium, ma farlo a modo proprio ovvero attraverso ricette che gli altri non hanno voluto o non hanno saputo eseguire. Il marchio di Hiroshima è un vero e proprio bastian contrario della storia dell'automobile: dal revival dello spider con la MX-5 al motore rotativo fino all'odierna convinzione che i motori turbo e l'elettrificazione non siano l'unica via per rendere le vetture più efficienti e pulite e che, se...