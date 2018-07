Inghilterra, un pomeriggio per la storia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE SFIDEAi quarti di finale, e pure contro la Svezia. Mica con la Germania, non certo con il Portogallo o la Spagna. Sì, è tutto vero: stavolta l'Inghilterra, a Samara, può riscrivere la storia, che nel Mondiale non è granché. E' ferma al 66, quando la Nazionale dei Tre Leoni si mangiò in finale a Wembley la Germania. Quel giorno è entrato nella storia per il gol fantasma di Geoff Hurst (che in partita siglerà una tripletta). Era la squadra del mitico Gordon Banks e di Jack Charlton. Passano gli anni e di talenti ne abbiamo visti, di...