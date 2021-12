INGHILTERRA

LONDRA Pur in formato ridotto per il rinvio, a causa di focolai Covid, di Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford e Burnley-Everton, il Boxing Day della Premier League ha comunque regalato gol e spettacolo. In primis all'Etihad Stadium, dove il Manchester City è andato sul 4-0 (dopo appena 25 minuti di gioco) contro il Leicester per poi rischiare di essere riagguantato dalle Foxes, che segnando tre reti sono andate sul 4-3. Poi però i gol di Laporte e Sterling hanno ristabilito le distanze ed è finita con un tennistico 6-3. Per i Citizens è la nona vittoria consecutiva: ora sono primi in classifica con un margine di sei punti sul Liverpool, che ha giocato una partita in meno. Tutto facile per il Tottenham di Antonio Conte, che ha battuto 3-0 il Crystal Palace (in dieci nel secondo tempo per l'espulsione di Zaha) in uno dei tanti derby di Londra, mentre un altro club della capitale, l'Arsenal, ha passeggiato e rifilato la manita (5-0) al Norwich. Ha perso invece il West Ham, battuto in casa 3-2 dal Southampton e ora gli Hammers sono stati scavalcati dagli Spurs dell'ex allenatore dell'Inter. Infine il Chelsea, terzo in classifica al pari dei Reds, ha liquidato in rimonta l'Aston Villa (3-1): a segno James con un autogol, Jorginho con due rigori e Lukaku.

