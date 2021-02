LONDRA. (i.m.) Inghilterra ancora in confusione dopo lo choc del ko con la Scozia. Italia volonterosa, migliorata rispetto alla Francia, autrice di ottime mete. Ma il risultato finale è sempre una sconfitta 41-18, che dopo 22 anni di presenza nel torneo sarebbe patetico chiamare ancora onorevole.

È l'esito del 2° turno del Sei Nazioni di rugby giocato dagli azzurri in un stadio di Twickenham deserto. L'Italia va in meta subito sfruttando l'indisciplina inglese (13 falli a 10 al termine). Penaltouche, qualche fase nei 22 , vantaggio per un altro fallo e due contro uno all'ala Garbisi-Ioane per la meta dell'australiano. Per i primi 25' gli italiani resistono alla pari, subendo solo una meta di forza su ripetuti raccoglie e va. Poi la corazzata della Rosa prende lentamente il largo con le mete delle sue ali: l'ostacolista May (salta Sperandio e plana) e la pantera Watson (doppietta, la marcatura del bonus con intercetto su Garbisi e corsa di 80 metri).

Ma i troppi errori con la palla degli inglesi, almeno 7 azioni d'attacco sfumate per palle perse, sommati alla latitanza sul breakdown, prima palla recuperata al 51', permettono all'Italia di limitare i danni. Tutti pensavamo sarebbe andata molto peggio.

A Edinburgo Galles batte Scozia 25-24. Oggi Irlanda-Francia.

