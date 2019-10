Inghilterra e All Blacks: dimostrazione di potenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COPPA DEL MONDO(a.li.) Dimostrazione di potenza di Inghilterra e Nuova Zelanda nei quarti di finale della Coppa del Mondo in Giappone. I bianchi si sono imposti 40-16 (quattro mete a una) a Oita sull'Australia. I Canguri erano partiti con un ritmo molto sostenuto passando in vantaggio al 12' con un piazzato di Leali'fano. Ma la squadra di Eddie Jones con molto pragmatismo ha risposto con le mete di May e Day ed è andata al riposo 17-9. In avvio di ripresa Koroibete schiacciava oltre la linea riaprendo la partita (17-16) ma l'Inghilterra...