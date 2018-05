CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INGHILTERRACONTE ALZALA FA CUP(c. rep.) Qualche juventino nostalgico ieri ha festeggiato 2 volte: per il 7° scudetto di fila e per il trionfo di Conte che ha chiuso la stagione inglese conquistando la FA Cup. Il Chelsea si è imposto 1-0 sul Manchester United grazie al rigore di Hazard al 22'. Successo che salva l'annata dei Blues, aperta dal ko in Supercoppa con l'Arsenal, e rovina quella di Mourinho che chiude a zero titoli, per citare una sua celebre frase.MOTOGPZARCO IN POLE, DOVI QUINTO(l.d.) Johann Zarco fa esplodere il tifo francese,...