MILANO L'ennesima battuta d'arresto contro l'Udinese, con un pari acciuffato all'ultimo secondo tra le polemiche dei friulani, è un campanello d'allarme per il Milan. Stefano Pioli ammette le difficoltà contro squadre che si chiudono quando vengono a mancare attaccanti di riferimento. Senza Ibrahimovic e Mandzukic, il Milan è costretto a reinventarsi e ad affidarsi a Leao, l'altra sera spaesato, fuori posto e forse anche un po' sconsolato. Pioli era sicuro della maturità emotiva del giovane rossonero ma, in una serata in cui hanno deluso anche Rebic e Theo Hernandez, Leao ha fallito nel ruolo di prima punta. A Verona non ci saranno i due bomber d'esperienza, assenti anche Calhanoglu e Bennacer. Giocatori decisivi per il gioco rossonero.

GLI ERRORI DI MEITÉ

Nelle ultime sei partite il Milan è riuscito ad imporsi solo contro la Roma all'Olimpico, un successo che sembrava il segnale di una ripresa ma, dopo appena tre giorni, è arrivata l'ennesima frenata. L'emergenza infortuni è una costante della stagione rossonera e le rosa a disposizione di Pioli non vanta alternative importanti. Domenica sarà da valutare anche la presenza di Tonali, uscito per una contrattura . Lo ha sostituito Meité che commette troppi errori nonostante al suo fianco abbia Kessié, il giocatore con il rendimento migliore dell'intera squadra.

Il vantaggio accumulato con un girone d'andata al di sopra delle aspettative si sta assottigliando. Juve e Atalanta sono distanti quattro punti e i bianconeri hanno una partita da recuperare. Tiene banco, poi, il nodo rinnovi. Il club è fiducioso per i prolungamenti di contratto di Donnarumma e Calhanoglu ma la trattativa con il portiere è lontana dall'epilogo. Tra domanda e offerta ci sarebbe una distanza di 2 milioni.

