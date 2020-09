INFATICABILE

RÜSSELSHEIM Se sentite parlare di un veicolo con interni pregiati, volante multifunzione, infotainment con schermo touch da 7 pollici, sistemi di assistenza alla guida, riconoscimento di stanchezza del guidatore, cruise control attivo con limitatore di velocità integrato, specchietto retrovisore digitale che trasmette su un display le immagini di una telecamera ad alta definizione, sospensioni airmatic che adattano l'assetto alle circostanze e, ancora, un motore diesel di ultima generazione (abbinato al cambio automatico 9G-Tronic 9 marce) capace di abbattere consumi ed emissioni senza incidere sulle prestazioni probabilmente il pensiero correrà ad una ammiraglia di classe premium. E invece si tratta d'un veicolo commerciale: il Vito Mercedes, che approda alla quarta generazione (la terza ha venduto, dal 2014, 530.000 unità) confermandosi partner ideale per aziende, artigiani, commercianti, sportivi, addetti a servizi di assistenza, alberghi, NCC.

A fronte di modifiche estetiche di puro dettaglio, dedicate a griglia radiatore, stella a tre punte, cerchi ruota e piccoli ritocchi nell'abitacolo, la quarta generazione del van Mercedes si segnala per l'adozione del 4 cilindri diesel 2.0 litri denominato OM 654, motore con basamento in alluminio già sperimentato su alcune auto della Casa tedesca. Disponibile nelle varianti da 102, 136, 163 e 190 cv è un propulsore capace di assicurare non solo buone prestazioni, ma un contenimento dei consumi fino al 13% con conseguente contenimento anche delle emissioni.

CAMBIO A NOVE MARCE

Il Vito equipaggiato con il nuovo motore si avvale del sofisticato cambio automatico 9G-Tronic a 9 marce; la trazione è posteriore; le sospensioni sono le Airmatic Mercedes. Per il Tourer, con immatricolazione come autovettura, è disponibile inoltre il nuovo propulsore top di gamma da 239 cv/500 Nm dalle prestazioni sorprendenti, sostenute tra l'altro da un supplemento di coppia (overtorque) che regala 30 newtonmetri aggiuntivi in accelerazione.

Tutto ciò riguarda, come detto, l'allestimento Tourer, con 9 posti e comfort adeguato. Ma il Vito sarà bene sottolinearlo è disponibile anche nelle versioni Furgone (per il trasporto di beni e merci) e Mixto (via di mezzo per il trasporto combinato di merci e persone), declinate in tre lunghezze, due passi, tre sistemi di trazione (anteriore, posteriore o integrale) e con svariate possibilità di scelta per accessori e dotazioni in funzione dell'uso.

I prezzi, al netto di optional e allestimenti specifici, sono compresi tra i 24.027 euro (+IVA) del Vito furgone, e i 27.057 del Tourer (25.554 il listino base del Mixto). Ma della gamma fa parte, con un ruolo di spicco, anche l'eVito, versione elettrica a emissioni zero del van tedesco, con potenza di 204 cv/362 Nm, autonomia di 421 km e ricarica rapida in 45 minuti (dal 10 all'80%) in alternativa alla ricarica da colonnina pubblica, che richiede 10 ore. L'eVito viene proposto, con wallbox e aria condizionata incluse nel prezzo, a 44.754 euro (+IVA); in alternativa è previsto il noleggio a lungo termine con anticipo zero e 48 rate/80.000 km da 856 euro.

Sergio Troise

