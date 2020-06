INFATICABILE

MILANO Sempre elettrico, ma Expert è un veicolo commerciale mentre Traveller è un grande monovolume pensato per il trasporto persone. Peugeot aggredisce con soluzioni a zero emissioni entrambi i mercati grazie alle economie di scala interne a Groupe Psa. L'offensiva è cominciata con i veicoli di taglia media, quelli più richiesti, e proseguirà entro fine anno con il più grande Boxer realizzato in collaborazione con Fca. L'anno prossimo è invece atteso il nuovo Peugeot Partner elettrico (la vecchia generazione non è più a listino), ossia il più piccolo dei veicoli professionali della gamma transalpina.

I Peugeot e-Expert ed e-Traveller sono i modelli gemelli del Vivaro-e di Opel e dell'e-Jumpy di Citroën. Si tratta di un veicolo ad autonomia e lunghezza variabile per andare incontro alle esigenze dei clienti che necessitano di accedere ai centri città. La percorrenza dipende dalla taglia della batteria, garantita 8 anni o 160.000 per il 70% della sua efficienza: con quella da 50 kWh arriva a 230 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp, mentre con quella da 75 raggiunge i 330. Sul fronte delle dimensioni, il mid van elettrico con le insegne del Leone è disponibile in versione Compact da 4,61 metri (ideale per la città), Standard da 4,96 e Long da 5,31.

La soluzione a doppia cabina da 5 o 6 posti è a listino solo nelle due configurazioni più grandi, mentre come pianale cabinato, ossia la base per gli allestitori, è offerto esclusivamente in dimensione Standard. La versione autovettura e-Traveller offre invece fino a 9 posti con due gamme distinte, destinate a clienti privati o business. Per mantenerne grande accessibilità nei box, il modello non supera i 190 cm di altezza ed ha un raggio di sterzata tra i marciapiedi di 11,3 metri. La potenza massima dell'unità elettrica è di 136 cavalli abbinati a 260 Nm di coppia in modalità Power.

Per ottimizzare la percorrenza il conducente può scegliere anche tra le modalità Eco (81 cavalli e 190 Nm) e Normal (109 e 210). La velocità massima dichiarata è di 130 km/h. La capacità di traino è di una tonnellata per tutte le versioni, indipendentemente che siano destinate al trasporto merci o persone.

SPAZIO A VOLONTÀ

La presenza della batteria sotto il pianale non ruba spazio tanto che il volume utile dell'e-Expert è lo stesso delle versioni termiche, ossia fino a 6,6 metri cubi (tra i 1.500 ed i 5.900 litri per l'e-Traveller), con un carico utile di 1.275 kg. Le varianti elettriche sono sostanzialmente identiche alle termiche, ma si distinguono per particolari quali il logo del Leone cangiante, lo sportellino per il rifornimento che si trova sul parafango anteriore sinistro, la calandra specifica ed il monogramma e-Expert.

Per quanto riguarda la ricarica, il veicolo è dotato di serie di un caricabatteria monofase da 7,4 kW. Con quello opzionale da 11 kW trifase il pieno di energia può avvenire in 5 ore da una Wall Box da 11 kW se la batteria è da 50 kWh (7,5 ore con quella da 75). Dalle colonnine pubbliche da 100 kW si può ricaricare l'80% della batteria in appena 30' (batteria 50kWh) o 45' (75 kWh). E con la app My Peugeot ed i servizi di Free2Move, la casa del Leone rende ancor più facile e intuitiva la gestione del veicolo a zero emissioni. Arriveranno in Italia dopo l'estate.

Mattia Eccheli

© RIPRODUZIONE RISERVATA